С начала года в Калининградской области трудоустроили более 400 инвалидов

СЕГОДНЯ 18:27 2019-12-23T18:27:17+03:00

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С начала года в региональную службу занятости населения обратилось 717 инвалидов, из них было трудоустроено более 400 человек. Об этом сообщил начальник департамента труда и занятости министерства соцполитики Александр Андреев на заседании комиссии по делам инвалидов, сообщает пресс-служба областного правительства.

На заседании было отмечено, что сейчас качестве безработных зарегистрированы 112 инвалидов, помощь которым в поиске работы осуществляется в индивидуальном порядке. При этом, на начало декабря в 1 152 хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность на территории области, заквотировано 3 781 рабочее место, на которых работают 2 293 инвалида.

На сайте Центра занятости населения размещены специальные разделы, содержащие базу данных свободных вакансий для трудоустройства инвалидов, а также информационный ресурс для работодателей, на котором они самостоятельно могут подобрать кандидатов из числа инвалидов для устройства на работу на квотируемые рабочие места.

ИСТОЧНИК KP.RU