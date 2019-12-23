Калининградка хочет отсудить 120 тысяч за сломанную руку в стоматологической клинике

СЕГОДНЯ 19:10 2019-12-23T19:10:12+03:00

Женщина поскользнулась и упала, так как ступеньки лестницы были влажными после уборки

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В Калининграде пенсионерка сломала руку в стоматологической клинике и пытается получить компенсацию морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

В ноябре этого года пожилая женщина решила посетить стоматолога. Вылечив зуб, она стала спускаться по лестнице, однако поскользнулась и упала, так как ступеньки были влажными после уборки. В результате падения женщина сломала руку.

Моральный вред пострадавшая оценила в 120 тысяч рублей. Судебное заседание по гражданскому делу назначено на 13 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU