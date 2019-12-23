Калининградка хочет отсудить 120 тысяч за сломанную руку в стоматологической клинике
Женщина поскользнулась и упала, так как ступеньки лестницы были влажными после уборки
Изменить размер текста:
В Калининграде пенсионерка сломала руку в стоматологической клинике и пытается получить компенсацию морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.
В ноябре этого года пожилая женщина решила посетить стоматолога. Вылечив зуб, она стала спускаться по лестнице, однако поскользнулась и упала, так как ступеньки были влажными после уборки. В результате падения женщина сломала руку.
Моральный вред пострадавшая оценила в 120 тысяч рублей. Судебное заседание по гражданскому делу назначено на 13 января 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU