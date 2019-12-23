2019-12-23T19:15:21+03:00
Общество

В ГИБДД сообщили, где установят передвижные фоторадары на этой неделе

Виктор Сергеев
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..Фото: Госавтоинспекция Калининградской области
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Региональное управление ГИБДД опубликовало места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на этой неделе.

С 24 по 31декабря передвижные фоторадары будут установлены:

1. На 53 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

2. На 35 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

3. На 71 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

4. Пос. Муромское, автодорога «Калининград-Зеленоградск».

5. На 11 километре автодороги «Переславское-Круглово».

6. На 26 километре автодороги «Калининград-Балтийск».

7. На 36 километре автодороги «Калининград-Балтийск».

8. На 22 километре автодороги «Калининград-Долгоруково».

9. На 53 километре автодороги «Зеленоградск-Приморск через Светлогорск».

ИСТОЧНИК KP.RU

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В ГИБДД сообщили, где установят передвижные фоторадары на этой неделе
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