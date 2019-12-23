В ГИБДД сообщили, где установят передвижные фоторадары на этой неделе
Региональное управление ГИБДД опубликовало места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на этой неделе.
С 24 по 31декабря передвижные фоторадары будут установлены:
1. На 53 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».
2. На 35 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».
3. На 71 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».
4. Пос. Муромское, автодорога «Калининград-Зеленоградск».
5. На 11 километре автодороги «Переславское-Круглово».
6. На 26 километре автодороги «Калининград-Балтийск».
7. На 36 километре автодороги «Калининград-Балтийск».
8. На 22 километре автодороги «Калининград-Долгоруково».
9. На 53 километре автодороги «Зеленоградск-Приморск через Светлогорск».
ИСТОЧНИК KP.RU