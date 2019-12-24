В Светлогорске работники шиномонтажа порезали колеса на машине недовольного клиента

СЕГОДНЯ 10:42 2019-12-24T10:42:43+03:00

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В полицию Светлогорска обратился 36-летний местный житель, который сообщил, что кто-то порезал шины на его «Мерседесе».

Сотрудники уголовного розыска подробно расспросили потерпевшего, который вспомнил, что недавно у него произошел конфликт с работниками одного из автосервисов, которые повредили его машину. Полицейские стали проверять эту версию и вскоре установили личности и задержали подозреваемых в умышленном повреждении автомобиля

«Ими оказались двое сотрудников шиномонтажной мастерской в возрасте 29 лет, один из них ранее был судим за кражу и грабёж. Мужчины сознались в содеянном и пояснили, что хотели отомстить недовольному клиенту, с которым у них возник конфликт», - отметили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ – «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Шиномонтажникам грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU