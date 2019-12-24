На автодороге «Калининград-Голубево» сбили пешехода
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Гурьевском районе в понедельник вечером сбили пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло на 10-м километре автодороги «Калининград-Голубево-Полевое». Водитель «Шкоды» сбил пешехода, который пересекал проезжую часть дороги наискосок в неустановленном месте.
В результате наезда 48-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU