2019-12-24T11:28:38+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Во вторник, 24 декабря, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Гостиная 16-28а, ул. Свободная 17-25а, ул. К.Маркса 122-156, пр-кт Мира 132, ул. лейт. Катина 2-6, ул. Чкалова 2,2а, 12-12а,14,1-5,

До 18 часов электричество отключено на ул. Свободная 34 (д/с №1), ул. Гостиная 10-14, 9 (д/с №71), ул. Д. Донского 9 (д/с №100), ул. Чернышевского 78-80, 85-87, 89-89а (гимназия «Альбертина»), 103(д/с №37), ул. К.Маркса120-136.

Также до 18 часов не будет работать светофор на на пересечении пр. Мира - ул. К. Маркса.

Холодное водоснабжение до 15 часов приостановлено на ул. Курганская 3, ул. Суворова 54, до 17 часов - на ул. Н. Карамзина 46-48.

Из-за проведения ремонтных работ, с 13.00 до 17.00, от горячего водоснабжения отключены потребители, проживающие на ул. Чкалова 24-26а.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградец ограбил женщину, уснувшую на автобусной остановке
На границе у калининградцев изъяли более центнера польских и литовских продуктов
В Калининградской области на 40% увеличилось число уголовных дел по налоговым преступлениям
На окраине Калининграда «Мерседес» выехал на встречку и спровоцировал ДТП с пострадавшим
Свыше 1800 калининградцев стали невыездными из-за долгов за тепло
Реконструкцию пешеходной зоны по ул. Соммера – ул. Рокоссовского поделили на два этапа
Свыше 30-ти школ в Калининграде получат новые компьютеры и 3D-принтеры
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды
На автодороге «Калининград-Голубево» сбили пешехода
В Светлогорске работники шиномонтажа порезали колеса на машине недовольного клиента
В ГИБДД сообщили, где установят передвижные фоторадары на этой неделе
Калининградка хочет отсудить 120 тысяч за сломанную руку в стоматологической клинике
С начала года в Калининградской области трудоустроили более 400 инвалидов
Калининградец получил 9 месяцев «строгача» за публикацию интимных фотографий своей знакомой