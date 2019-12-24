В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды

СЕГОДНЯ 11:27 2019-12-24T11:28:38+03:00

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Во вторник, 24 декабря, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Гостиная 16-28а, ул. Свободная 17-25а, ул. К.Маркса 122-156, пр-кт Мира 132, ул. лейт. Катина 2-6, ул. Чкалова 2,2а, 12-12а,14,1-5,

До 18 часов электричество отключено на ул. Свободная 34 (д/с №1), ул. Гостиная 10-14, 9 (д/с №71), ул. Д. Донского 9 (д/с №100), ул. Чернышевского 78-80, 85-87, 89-89а (гимназия «Альбертина»), 103(д/с №37), ул. К.Маркса120-136.

Также до 18 часов не будет работать светофор на на пересечении пр. Мира - ул. К. Маркса.

Холодное водоснабжение до 15 часов приостановлено на ул. Курганская 3, ул. Суворова 54, до 17 часов - на ул. Н. Карамзина 46-48.

Из-за проведения ремонтных работ, с 13.00 до 17.00, от горячего водоснабжения отключены потребители, проживающие на ул. Чкалова 24-26а.

ИСТОЧНИК KP.RU