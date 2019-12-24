2019-12-24T11:34:34+03:00
Общество

Свыше 30-ти школ в Калининграде получат новые компьютеры и 3D-принтеры

На эти цели должны выделить более 81 млн рублей
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В следующем году сразу в 36 калининградских школах появятся новые компьютеры, оснащённые современным ПО и 3D-принтеры. На эти цели из федерального и областного бюджетов в 2020 году должны выделить более 81 млн рублей, сообщает пресс-служба городской администрации

«Всё это благодаря региональному проекту «Цифровая образовательная среда», пока что участием в нём может похвастать лишь школа №56», - отметили в мэрии.

Новую технику получат школы №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 45, 46, 48, 49, 50, 57, КМЛ, ШИЛИ

Школы №№ 13, 43, 44, 58 получат оборудование в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградец ограбил женщину, уснувшую на автобусной остановке
На границе у калининградцев изъяли более центнера польских и литовских продуктов
В Калининградской области на 40% увеличилось число уголовных дел по налоговым преступлениям
На окраине Калининграда «Мерседес» выехал на встречку и спровоцировал ДТП с пострадавшим
Свыше 1800 калининградцев стали невыездными из-за долгов за тепло
Реконструкцию пешеходной зоны по ул. Соммера – ул. Рокоссовского поделили на два этапа
Свыше 30-ти школ в Калининграде получат новые компьютеры и 3D-принтеры
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды
На автодороге «Калининград-Голубево» сбили пешехода
В Светлогорске работники шиномонтажа порезали колеса на машине недовольного клиента
В ГИБДД сообщили, где установят передвижные фоторадары на этой неделе
Калининградка хочет отсудить 120 тысяч за сломанную руку в стоматологической клинике
С начала года в Калининградской области трудоустроили более 400 инвалидов
Калининградец получил 9 месяцев «строгача» за публикацию интимных фотографий своей знакомой