Свыше 30-ти школ в Калининграде получат новые компьютеры и 3D-принтеры

СЕГОДНЯ 11:33 2019-12-24T11:34:34+03:00

На эти цели должны выделить более 81 млн рублей

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В следующем году сразу в 36 калининградских школах появятся новые компьютеры, оснащённые современным ПО и 3D-принтеры. На эти цели из федерального и областного бюджетов в 2020 году должны выделить более 81 млн рублей, сообщает пресс-служба городской администрации

«Всё это благодаря региональному проекту «Цифровая образовательная среда», пока что участием в нём может похвастать лишь школа №56», - отметили в мэрии.

Новую технику получат школы №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 45, 46, 48, 49, 50, 57, КМЛ, ШИЛИ

Школы №№ 13, 43, 44, 58 получат оборудование в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU