2019-12-24T11:39:05+03:00
Общество

Реконструкцию пешеходной зоны по ул. Соммера – ул. Рокоссовского поделили на два этапа

Благоустройство этой территории начнется в 2020 году
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В четверг, 26 декабря, в Калининграде пройдут публичные слушания по проекту предстоящей реконструкции пешеходной зоны по ул. Генерала Соммера – ул. Рокоссовского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Благоустройство этой территории начнется в 2020 году и и будет поделено на два этапа. На первом этапе планируется привести в порядок первый ул. Рокоссовского и сквер с памятником героям-танкистам.

Напомним, в 2018 году было организовано открытое голосование, по итогам которого калининградцы выбрали три объекта, благоустройство которых выполняется в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в первую очередь. В 2018 году провели благоустройство озера Летнего, в этом году - второй этап благоустройства территории, прилегающей к Нижнему пруду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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