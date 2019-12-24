2019-12-24T12:05:17+03:00
Общество

Свыше 1800 калининградцев стали невыездными из-за долгов за тепло

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининграде 1839 жителей не смогут выехать за пределы России, пока не погасят долги за тепло и горячую воду. Как сообщает пресс-служба «Калининградетеплосети», взыскание задолженности с них происходит уже в судебном порядке.

»Долг каждого из них превышает 30 тысяч рублей После накопления такой суммы должник становится «невыездным». Общая сумма недоимки от крупных должников составляет 212 миллионов рублей. Это одна пятая часть от всей дебиторской задолженности потребителей за услуги централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения», - отметили в пресс-службе компании, добавив, что самый большой долг– 417 тысяч рублей.

В прошлом году, по данным «Теплосети», в областном центре было около пяти тысяч должников, которые стали невыездными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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