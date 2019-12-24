2019-12-24T12:10:37+03:00
Происшествия

На окраине Калининграда «Мерседес» выехал на встречку и спровоцировал ДТП с пострадавшим

Виктор Сергеев
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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На автодороге Калининград-Мамоново произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Утром водитель «Мерседеса» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Мазду». От удара «Мазду» отбросило на встречку прямо в грузовик «МАН».

В результате столкновения травмы получила 35-летняя водитель «Мазды». С травмами ее госпитализировали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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