На окраине Калининграда «Мерседес» выехал на встречку и спровоцировал ДТП с пострадавшим

СЕГОДНЯ 12:09 2019-12-24T12:10:37+03:00

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На автодороге Калининград-Мамоново произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Утром водитель «Мерседеса» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Мазду». От удара «Мазду» отбросило на встречку прямо в грузовик «МАН».

В результате столкновения травмы получила 35-летняя водитель «Мазды». С травмами ее госпитализировали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU