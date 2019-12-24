2019-12-24T12:30:50+03:00
Общество

В Калининградской области на 40% увеличилось число уголовных дел по налоговым преступлениям

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В этом году в Калининградской области было возбуждено 42 уголовных дела о налоговых преступлениях. Это на 40% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Большинство дел связано с уклонением от уплаты налогов и сокрытием денег, за счет которых можно было произвести взыскание недоимки. Всего было возбуждено 15 подобных дел.

Четыре уголовных дела были возбуждены по фактам мошенничества при возмещении НДС, также были дела за уклонение от уплаты налогов в крупном размере и уклонение от уплаты таможенных платежей.

Ущерб, причиненный налоговыми преступлениями, в 2019 году увеличился более чем на 272% и составил 513 млн. против 188 в прошлом году. В рамках расследования подобных уголовных дел был наложен арест на имущество и деньги организаций должников в размере 838 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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