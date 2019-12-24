На границе у калининградцев изъяли более центнера польских и литовских продуктов

СЕГОДНЯ 12:49 2019-12-24T12:50:07+03:00

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В течение недели сотрудники Россельхознадзора пресекли несколько попыток незаконного ввоза в Калининградскую области продуктов из Польши и Литвы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора

С 16 декабря по 22 декабря в пунктах пропуска было изъято более 136 килограммов молочной и мясной продукции из Польши и Литвы. Продукты находились в ручной кладе и багаже.

«Причиной возврата продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз», - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU