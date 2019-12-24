Калининградец ограбил женщину, уснувшую на автобусной остановке
В Калининграде полицейские по горячим следам задержали грабителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Ночью в полицию позвонил оператор «Безопасного города», который сообщил о грабеже женщины, которая уснула на автобусной остановке на пр. Мира. Неизвестный мужчина заметил, что пьяная горожанка уснула, забрал из её сумочки мобильный телефон и скрылся.
Сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали грабителя - им оказался ранее судимый 42-летний местный житель.
На него завели уголовное дело по статье «Грабёж», за это калининградцу грозит до четырех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU