Калининградец ограбил женщину, уснувшую на автобусной остановке

СЕГОДНЯ 13:19 2019-12-24T13:20:48+03:00

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В Калининграде полицейские по горячим следам задержали грабителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ночью в полицию позвонил оператор «Безопасного города», который сообщил о грабеже женщины, которая уснула на автобусной остановке на пр. Мира. Неизвестный мужчина заметил, что пьяная горожанка уснула, забрал из её сумочки мобильный телефон и скрылся.

Сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали грабителя - им оказался ранее судимый 42-летний местный житель.

На него завели уголовное дело по статье «Грабёж», за это калининградцу грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU