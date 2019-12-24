На ремонтируемой ул. Гагарина в Калининграде уложили 300 метров нового асфальта

СЕГОДНЯ 16:32 2019-12-24T16:42:54+03:00

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На ремонтируемом участке улицы Гагарина в Калининграде – от ул. Орудийной до границ города продолжаются работы по прокладке траншей для ливневого коллектора и других инженерных сетей, отсыпке основания будущей проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас на объекте работают четыре экскаватора, асфальтоукладчик, задействованный на отсыпке мелкого щебня, каток и бульдозер.

«До окончания работ по согласованию с ГИБДД на реконструируемом участке ул. Ю. Гагарина введено одностороннее движение от ул. Орудийной до границы городской черты. Однако примерно 300 метров от АЗС до пивзавода машины и автобусы уже едут по новому асфальту», - отметили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU