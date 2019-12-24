2019-12-24T16:53:27+03:00
Общество

Мэрия Калининграда: В случае обильных снегопадов город справится без помощи областных дорожников

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Власти Калининграда уверены, что в случае обильных снегопадов справятся с уборкой снега без помощи областных дорожников. Об этом заявил председатель комитета городского хозяйства Александр Купцов.

«Почти на 50 процентов обновлен парк техники муниципального предприятия, которое отвечает за уборку улично-дорожной сети. В 2019 году автопарк предприятия пополнила 31 уборочная машина. Новая техника позволяет изменить технологию зимней уборки. Для борьбы с гололедом в центральной части города теперь будут использовать жидкий реагент – солевой раствор и увлажненную соль», - отметил Купцов.

Напомним, ранее областные дорожные службы во время обильных снегопадов неоднократно приходили на помощь Калининграду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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