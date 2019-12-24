Керлингистка из Калининграда выиграла серебро зимних Сурдлимпийских игр
Итальянский регион Ломбардия принял зимние Игры для атлетов с нарушением слуха, собрав более 500 спортсменов из 30 стран мира.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, керлингистки из России сумели завоевать серебро. В составе национальной сборной выступила Ольга Ярославцева из региональной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.
«Обыграв соперниц из Венгрии, Хорватии Канады и Канады на групповом этапе, россиянки затем проиграли три матча подряд. Но следом была победа над сборной Кореи в полуфинале со счетом 9:4, а в финале — минимальное поражение 8:9 от китайских спортсменок», - говорится в сообщении.
По итогам всего турнира, сборная России завоевала 50 наград, в том числе 18 золотых.
ИСТОЧНИК KP.RU