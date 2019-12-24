В Калининградской области рабочего раздавило плитой в песчаном карьере
.Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области
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В Гвардейском районе в песчаном карьере погиб рабочий. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.
Трагедия произошла в поселке Ровное. По предварительным данным, 47-летний сварщик демонтировал металлическую конструкцию, которой его и придавило.
От полученных ранений он скончался на месте происшествия. По данному факту проводится доследственная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU