В Калининградской области рабочего раздавило плитой в песчаном карьере

СЕГОДНЯ 17:04 2019-12-24T17:04:27+03:00

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В Гвардейском районе в песчаном карьере погиб рабочий. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Трагедия произошла в поселке Ровное. По предварительным данным, 47-летний сварщик демонтировал металлическую конструкцию, которой его и придавило.

От полученных ранений он скончался на месте происшествия. По данному факту проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU