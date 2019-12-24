В Калининграде полиция объявила в розыск пропавшую 15-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 17:19 2019-12-24T18:20:44+03:00

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Отдел полиции Светлогорска объявил в розыск 15-летнюю Таисию Казакову. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, в пятницу, 20 декабря, девушка из дома в Калининград и до настоящего времени её местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 15 лет, европейской внешности, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы чёрно-синие прямые по плечи, глаза зелёные, на левом запястье татуировка в виде цветка, на икре правой ноги татуировка в виде рожка с мороженым.

Была одета: чёрная болоньевая куртка по пояс, чёрные кеды.

Если вам что-либо известно о ее местонахождении, просим сообщить об этом по телефонам: 8 (40153) 2-12-02, 8-905-242-95-68, 02 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU