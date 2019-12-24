Калининградское УГИБДД опубликовало график работы МРЭО в праздничные дни
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Первым рабочим днем МРЭО ГИБДД на улице Борзова в Калининграде в 2020 году будет суббота, 4 января. Об этом «Комсомолке» сообщили в группе пропаганды региональной Госавтоинспекции.
Прием документов в отдел будет осуществляться с 8 до 15 часов, обеденный перерыв – с 13 до 14 часов.
В понедельник, 6 января, на проспекте Победы, 189Б будет работать выездной пункт МРЭО ГИБДД – с 9 до 14 часов без обеденного перерыва.
ИСТОЧНИК KP.RU