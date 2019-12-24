Калининградец получил 9 лет за смертельное ДТП на угнанной машине
В Черняховске вынесен приговор водителю, который сбил насмерть мотоциклиста на угнанной машине. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
В июле этого года в поселке Сиреневка пьяный мужчина силой отобрал у местной жительницы ее «Субару». После этого на автодороге «Междуречье-Каменское-Вершинино» он выехал на встречную полосу и столкнулся с мопедом. В результате ДТП водитель мопеда получил множественные ранения и скончался на месте происшествия.
Суд признал его виновным в угоне и нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. И приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии особого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU