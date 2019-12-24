В Калининграде пройдет турнир памяти теннисиста Александра Волкова

СЕГОДНЯ 18:36 2019-12-24T18:36:27+03:00

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В Калининграде готовятся провести турнир в память теннисиста Александра Волкова. Об этом пресс-секретарь министерства спорта Калининградской области Дмитрий Иванов рассказал в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

По его словам переговоры ведутся активно.

Иванов: Уже в 6 утра в Калининграде можно заниматься спортом 00:00 00:00

- В Калининград приезжал почетный президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, который заявил о том, что готов оказать нашей региональной федерации всю необходимую поддержку. Качественный международный турнир в следующем году собираются провести в Калининграде в 2020 году на двух стадионах: «Спартак» и «Труд», - сказал Дмитрий Иванов. - Это будут именные соревнования в память об Александре Волкове.

Дмитрий Иванов отметил, что вещи, связанные с теннисистом находятся в недавно открытом зале славы регионального спорта на стадионе «Калининград».

Заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России Александр Волков умер на 53 году жизни в Калининграде.

Александра Волков завершил карьеру теннисиста в 1997 году. На его счету три титула ATP. Он выиграл три турнира в одиночном разряде, в 1993 году вышел в полуфинал открытого чемпионата Соединенных штатов (US Open), являлся двукратным финалистом Кубка Дэвиса в составе сборной России (1994 и 1995). После завершения карьеры теннисиста Волков работал тренером сборной России.

ИСТОЧНИК KP.RU