2019-12-24T22:52:15+03:00
Происшествия

В Советске полицейские задержали похитителя манекенов

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража"
Кирилл Алексеев
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Необычный воришка попался в руки правосудия в Советске.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, в дневное время мужчина похитил из магазина одежды на улице Гоголя пластиковый манекен, на котором были надеты мужская куртка и брюки. Спустя одиннадцать дней мужчина снова похитил манекен с представленной на нем одеждой, но теперь уже женской кофтой и брюками.

Вскоре выяснилось, что к хищению причастен ранее судимый за совершение имущественного преступления 30-летний местный житель. В этот же день мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть. Похищенное изъято. Теперь вору грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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