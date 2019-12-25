На ул. Емельянова собрались пробки из-за ДТП

СЕГОДНЯ 09:53 2019-12-25T09:53:01+03:00

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В Калининграде утром в среду 25 декабря случилось ДТП на Большой Окружной. Как сообщают очевидцы, выложившие фото аварии в группу «Сообщество автомобилистов Калининграда и области», участником ДТП стал самосвал.

«Собрали по 2 км пробку со всех сторон», - сообщают автомобилисты.

Кроме того, уточняется, что часть дороги занята тремя поломавшимися грузовиками.

Большая Окружная дорога и улица Емельянова стоит в пробках, движение на прилегающих улицах затруднено. В районе Борисово и Лугового все стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU