Четырехкратный чемпион мира по дзюдо провел мастер-класс в Калининграде

СЕГОДНЯ 10:14 2019-12-25T10:14:56+03:00

В гости к ребятам из школы по спортивным единоборствам пришел Александр Михайлин

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Открытое занятие провел шестикратный чемпион Европы и четырежды чемпион мира Александр Михайлин. Выступил он перед воспитанниками региональной школы олимпийского резерва по спортивным единоборствам и представителями клубов-участников международного турнира «Юный чемпион».

Заслуженный мастер спорта России принял участие в двух тренировках для разных возрастных категорий. Как сообщает министерство спорта Калининградской области, Михайлин часто бывает Калининграде, где у него живут родственники.

Помимо демонстрации технических элементов, обладатель серебряной медали Олимпиады-2012 раздал автографы и пообщался со спортсменами.

ИСТОЧНИК KP.RU