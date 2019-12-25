Четырехкратный чемпион мира по дзюдо провел мастер-класс в Калининграде
Открытое занятие провел шестикратный чемпион Европы и четырежды чемпион мира Александр Михайлин. Выступил он перед воспитанниками региональной школы олимпийского резерва по спортивным единоборствам и представителями клубов-участников международного турнира «Юный чемпион».
Заслуженный мастер спорта России принял участие в двух тренировках для разных возрастных категорий. Как сообщает министерство спорта Калининградской области, Михайлин часто бывает Калининграде, где у него живут родственники.
Помимо демонстрации технических элементов, обладатель серебряной медали Олимпиады-2012 раздал автографы и пообщался со спортсменами.
ИСТОЧНИК KP.RU