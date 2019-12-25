На ул. Киевской двое мужчин украли алкоголь из магазина

СЕГОДНЯ 10:22 2019-12-25T10:23:58+03:00

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Инцидент случился в одном из продуктовых магазинов на улице Киевской в Калининграде. Двое посетителей схватили с полки несколько бутылок дорогостоящего алкоголя и скрылись, не заплатив.

Сообщение об этом получили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, которые находились на маршруте патрулирования.

Прибыв на место, группа задержания выяснила приметы подозреваемых.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, в ходе осмотра близлежащей территории, росгвардейцы задержали мужчин, у которых при себе находился похищенный алкоголь.

Общая стоимость украденной выпивки составила свыше 4500 рублей.

Задержанные переданы полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU