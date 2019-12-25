На ул. Киевской двое мужчин украли алкоголь из магазина
Инцидент случился в одном из продуктовых магазинов на улице Киевской в Калининграде. Двое посетителей схватили с полки несколько бутылок дорогостоящего алкоголя и скрылись, не заплатив.
Сообщение об этом получили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, которые находились на маршруте патрулирования.
Прибыв на место, группа задержания выяснила приметы подозреваемых.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, в ходе осмотра близлежащей территории, росгвардейцы задержали мужчин, у которых при себе находился похищенный алкоголь.
Общая стоимость украденной выпивки составила свыше 4500 рублей.
Задержанные переданы полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU