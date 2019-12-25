За год в калининградской ОЭЗ зарегистрировали 46 новых резидентов

СЕГОДНЯ 10:43 2019-12-25T10:44:03+03:00

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В этом году в ОЭЗ в Калининградской области зарегистрировано 46 новых инвестпроектов, которые заявили об 11 миллиардах рублей инвестиций и планируют создать почти 3 тысячи новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Динамика появления новых инвестпроектов хорошая. Она ожидаемо ниже, чем в 2018 году, когда заработали дополнительные льготы для резидентов, включая пониженные тарифы страховых взносов и снижение до одного миллиона рублей минимального инвестпорога для IT-проектов. Известно, что многие компании откладывали регистрацию в ОЭЗ, ожидая запуска этих преференций. В 2019 году этот процесс вошел в рабочую колею, но также оказался очень результативным. 46 инвестпроектов пополнили реестр резидентов ОЭЗ. Ещё пять находятся на рассмотрении и будут включены в реестр в самом начале следующего года», – прокомментировал итоги года министр экономического развития, промышленности и торговли Дмитрий Кусков.

Почти половина инвестпроектов этого года – 22 резидента – создают обрабатывающие производства стоимостью от 50 млн до 130 млн рублей. Среди них есть проекты известных калининградских компаний, например, «За Родину – Балтика» рыболовецкого колхоза «За Родину» по модернизации и обновлению рыбопромыслового флота. В этой категории резидентов также зарегистрировано новая фабрика Романа Аранина по производству технических средств реабилитации для инвалидов. Традиционно реестр пополнили несколько предприятий пищевой промышленности.

Льготной планкой инвестиций для сферы информационных технологий в Калининградской области в этом году воспользовались 11 компаний. Совокупно они инвестируют 16,9 млн рублей и создают 263 рабочих места. Большинство новых IT-резидентов занимаются разработкой программного обеспечения, в том числе, для каршеринга и кикшеринга, курьерских служб, железнодорожных перевозок.

Резидентом с самым большим объемом заявленных инвестиций в 2019 году стала компания «Мираторг Запад». Она направляет 5,3 млрд рублей на расширение своих производственных мощностей в Гурьевском округе по выпуску мясных полуфабрикатов. В результате работу получит ещё почти пятьсот человек.

ИСТОЧНИК KP.RU