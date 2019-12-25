Стал известен график работы МФЦ в праздничные дни

СЕГОДНЯ 11:02 2019-12-25T11:02:44+03:00

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Все многофункциональные центры в Калининградской области не будут работать в предстоящее воскресенье, 29 декабря, а также в праздничные дни с 1 по 8 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства

В субботу, 28 декабря, по обычному графику с 9 до 20 часов работают только два отдела предоставления государственных и муниципальных услуг в Калининграде: на улице Челнокова,11 и на Инженерной,3. В остальных установлен сокращенный рабочий день.

МФЦ на площади Победы,1 в Калининграде, а также МФЦ в Балтийске, Зеленоградске, Мамоново, Светлогорске, Светлом, Славске и Черняховске в этот день ведут приём граждан и выдают документы до 17.00. Раньше всех – 28 декабря уйдут на новогодние праздники сотрудники МФЦ в Янтарном и Правдинске, где эти учреждения закроются в 13 часов. В МФЦ Нестерова 28 декабря объявлен выходной день.

В понедельник, 30 декабря, работают почти все МФЦ. Рабочий день в большинстве из них продлится до 17 и 18 часов, а в отделении на улице Челнокова и в МФЦ на площади Победы в Калининграде – до 20.00. Выходной установлен в МФЦ в Пионерском.

В последний день года не работают МФЦ в Балтийске, Гвардейске, Гурьевске, Гусеве, Краснознаменске, Ладушкине, Мамоново, Немане, Озерске, Полесске, Светлогорске, Славске и Советске. В остальных 31 декабря 2019 года объявлен сокращенным рабочим днём.

ИСТОЧНИК KP.RU