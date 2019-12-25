В Калининграде отключено электричество на трех улицах
В Калининграде в среду, 25 декабря, в течение дня не будет электричества в домах на трех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 13 часов отключено электроснабжение на ул. Вагоностроительная 21-47, ул. Косогорная 4, до 18 часов - на ул. Косогорная 1, 2, пер. Косогорный 1-5.
Холодное водоснабжение до 12 часов приостановлено на ул. Ген. Галицкого 3, ул. Куйбышева 100, до 15 часов - на ул. Курганская 3, ул. Тобольская 15-33 и до 17.00 на ул. Челнокова 48-52, ул. А. Невского 11, 24-30, 34б.
Из-за проведения ремонтных работ горячее водоснабжение будет отсутствовать до 11.30 на ул. И. Земнухова 8-10.
ИСТОЧНИК KP.RU