В Калининграде увеличилось количество совершенных гастарбайтерами преступлений

СЕГОДНЯ 11:23 2019-12-25T11:24:59+03:00

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В Калининградской области резко увеличилось количество преступлений, совершенных мигрантами. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

За 11 месяцев этого года гастарбайтеры совершили на 63,7% преступлений больше, чем за аналогичный период прошлого года - со 113 преступлений в 2018 до 185 преступлений в 2019 году. Из них 140 преступлений совершили граждане государств – участников СНГ: (Узбекистан (49), Казахстан (21), Беларусь (20), Украина (17), Армения (10) и др.). шесть преступлений совершили граждане государств Евросоюза.

В этом году гастарбайтеры совершили 66 краж, четыре грабежа, четыре разбоя. 24 преступления связаны с подделкой документов, 10 преступлений – с незаконным оборотом наркотиков, семь – против личности.

При этом в прокуратуре отмечают снижение преступлений в отношении иностранных граждан – сразу на 28 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU