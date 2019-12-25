Кенгуру, жираф, тюлени: Кто родился в Калининградском зоопарке в 2019 году

СЕГОДНЯ 12:07 2019-12-25T12:07:29+03:00

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Калининградский зоопарк подвел итоги года. Выяснилось, что в размножении в 2019 году участвовало 28 видов. Приплод был получен и сохранен от 22 видов животных 90 особей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Калининградского зоопарка.

КТО РОДИЛСЯ:

Жираф;

Гигантский муравьед;

Кенгуру Беннета;

Японская макака;

Восточный колобус;

Обыкновенная игрунка (2 особи);

Европейский благородный олень;

Винторогий козел (3 особи);

Нильский крылан (2 особи);

Серый балтийский тюлень (2 особи);

Камерунская коза (11 особей);

Ангорская коза (5 особей);

Моко;

Овца камерунская;

Патагонская мара;

Жако краснохвостый (2 особи);

Сухонос (2 особи);

Перепела (15 особей);

Павлин обыкновенный (3 особи);

Фазан золотой (4 особи).

Кроме того, были животные, которых в Калининград привезли из других зоопарков.

Так, к нам из Екатеринбурга приехали двупалый ленивец и капский трубкозуб. Зоологический сад г. Ополе (Польша) прислал капибару.

Из Новосибирского зоопарка приехала речная выдра.

ИСТОЧНИК KP.RU