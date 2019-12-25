Кенгуру, жираф, тюлени: Кто родился в Калининградском зоопарке в 2019 году
Калининградский зоопарк подвел итоги года. Выяснилось, что в размножении в 2019 году участвовало 28 видов. Приплод был получен и сохранен от 22 видов животных 90 особей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Калининградского зоопарка.
КТО РОДИЛСЯ:
Жираф;
Гигантский муравьед;
Кенгуру Беннета;
Японская макака;
Восточный колобус;
Обыкновенная игрунка (2 особи);
Европейский благородный олень;
Винторогий козел (3 особи);
Нильский крылан (2 особи);
Серый балтийский тюлень (2 особи);
Камерунская коза (11 особей);
Ангорская коза (5 особей);
Моко;
Овца камерунская;
Патагонская мара;
Жако краснохвостый (2 особи);
Сухонос (2 особи);
Перепела (15 особей);
Павлин обыкновенный (3 особи);
Фазан золотой (4 особи).
Кроме того, были животные, которых в Калининград привезли из других зоопарков.
Так, к нам из Екатеринбурга приехали двупалый ленивец и капский трубкозуб. Зоологический сад г. Ополе (Польша) прислал капибару.
Из Новосибирского зоопарка приехала речная выдра.
ИСТОЧНИК KP.RU