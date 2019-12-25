Калининградец жестоко избил соседа, заподозрив его в краже угля
Ему грозит до десяти лет лишения свободы
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На жителя Калининграда завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел на улице Бурыхина. 47-летний горожанин заподозрил 52-летнего соседа в краже угля. Однако в полицию он обращаться не стал, а взял палку и пошел разбираться. Мужчина сбил соседа с ног и несколько раз ударил его по голове.
Пострадавшего госпитализировали в больницу, где диагностировали тяжелые травмы. Его обидчику грозит до десяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU