Суд запретил работу кальянной на ул. Аксакова по ночам

СЕГОДНЯ 13:25 2019-12-25T13:25:59+03:00

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В Калининграде суд запретил работу кальянной на улице Аксакова, 100А в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

Кальянная «Nirvana Lounge» работала до 2 часов ночи на первом этаже, что очень не нравилось жильцам дома, которые жаловались на шум. Горожане обратились в прокуратуру, которая провела проверку и установила, что работа заведения действительно ухудшает условия проживания и отдыха жильцов дома.

Суд признал доводы прокуратуры обоснованными и запретил собственнику кальянной работать с 23:00 часов до 08:00 часов следующего дня ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU