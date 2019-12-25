2019-12-25T13:39:51+03:00
Общество

К строительству мусоросортировочного комплекса в Калининградской области привлекут иностранных инвесторов

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) привлечет российских и иностранных инвесторов к строительству мусоросортировочного комплекса в Калининградской области. Соглашение об этом было подписано сегодня, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Для нашего региона вопрос захоронения твердых коммунальных отходов и в целом экологическая повестка – одна из самых острых в общественном сознании. Поэтому мы крайне рады тому, что первыми в России запускаем концессию в сфере обращения с отходами. Благодарю Российский фонд прямых инвестиций, через который к нам могут прийти также иностранные инвесторы и новые технологии для организации глубокой переработки отходов и дальнейшего производства, в том числе экспортоориентированных товаров. Надеюсь, и наши региональные меры поддержки, и дополнительные федеральные решения позволят быстро вывести проект на окупаемость», – заявил губернатор Антон Алиханов

По его словам, к 2024 году регион планирует довести долю обрабатываемых твердых коммунальных отходов до 91% и утилизировать не менее 18% таких отходов. После запуска в 2023 году комплекс должен обеспечивать обработку всех отходов, образующихся в Калининграде, и утилизацию не менее половины этого объема.

ИСТОЧНИК KP.RU

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