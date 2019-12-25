В Калининграде зафиксированы первые случаи заболевания гриппом

СЕГОДНЯ 13:41 2019-12-25T13:41:40+03:00

Врачи отмечают, что заболевшие отказались прививаться против гриппа

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В еженедельном отчете регионального Роспотребнадзора о заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями традиционно анализируются причины болезней. На минувшей неделе среди таких причин – вирусы негриппозной этиологии: аденовирусы, РС-вирусы, вирусы парагриппа. Также, специалисты ведомства сообщают о первых случаях заболевания гриппом в Калининградской области.

- Лабораторно подтверждено 2 случая гриппа, - говорится в документе. – Заболевшие ранее не привиты против гриппа по причине отказа.

К основным симптомам гриппа относят: стремительное начало болезни: высокая температура, резкая головная боль, особенно в области надбровных дуг, ломота в мышцах, часто нет симптомов «обычной» простуды - ни насморка, ни кашля.

В России первую волну гриппа ожидают после новогодних каникул. Пик придется на февраль. В этом году в Калининградской области прививки от гриппа получили 51% населения.

ИСТОЧНИК KP.RU