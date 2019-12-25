В Знаменске начали ремонт ж/д переезда
.Фото: Александр КАТЕРУША
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На станции Знаменск начинали работы по капитальному ремонту железнодорожного переезда. Как сообщает пресс-служба КЖД, планируют заменить устройства заграждения переезда.
Работы на переезде продлятся до конца недели без перерывов в движении железнодорожного и автомобильного транспорта.
«В процессе ремонта возможно временное частичное перекрытие пересекающей переезд дороги с организацией пропуска автотранспорта по одной из полос движения» . – говорится в сообщении.
Автомобилистов просят планировать поездки заранее.
ИСТОЧНИК KP.RU