2019-12-25T15:40:02+03:00
Общество

Мэрия Калининграда выделила 10 млн рублей на инициативные проекты горожан

Власти дадут деньги на 10 лучших проектов
Виктор Сергеев
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В 2020 году в Калининграде планируется реализовать 10 лучших инициативных проектов, предложенных горожанами. На эти цели власти выделили 10 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

«Представляемый на конкурсный отбор инициативный проект должен содержать мероприятия по благоустройству или улучшению существующего благоустройства территорий общего пользования и (или) элементов благоустройства этих территорий. В конкурсе не будут участвовать проекты, предусматривающие работы по благоустройству объектов государственной, частной форм собственности», - отметили в мэрии Калининграда.

На каждый из 10-ти проектов будет выделено не более 1 млн рублей, при этом, авторы проектов должны предусмотреть свое софинансирование в размере не менее 5%.

Заявки на участие в конкурсе вместе с перечнем документов будут приниматься с 3 февраля 2020 года по 2 марта 2020 года включительно с 08.00 до 20.00, в субботу с 08.00 до 17.00 в МКУ «МФЦ» на площади Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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