Жителя Полесска осудили за неуплату алиментов на ребенка
Суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы условно
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В Полесске осудили местного жителя, который уклонялся от уплаты алиментов на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Суд обязал мужчину выплачивать алименты на содержание 14-летнего сына, однако родитель отказывался это делать. В феврале этого года его привлекли к административной ответственности, однако выводов отец так и не сделал, доведя сумму задолженности до 300 тысяч рублей.
Суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.
ИСТОЧНИК KP.RU