2019-12-25T16:35:59+03:00
Общество

Подрядчик онкоцентра задолжал калининградским субподрядчикам более 40 млн рублей

Виктор Сергеев
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Компания «Артель», которая строила онкоцентр в поселке Родники, задолжала своим субподрядчикам более 40 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Всего деньги за выполненную работу не получили 14 калининградских компаний.

О кредиторской задолженности стало известно после проведения ревизии по финансовой и исполнительской дисциплине ООО «Артель» при возведении онкоцентра. Все собранные материалы уже переданы в правоохранительные органы, отметили в пресс-службе правительства.

До момента заключения контракта «Артель» на специальный казначейский счет внесла около 640 млн рублей в качестве обеспечения исполнения принимаемых обязательств. Дважды с момента начала строительства с него были удержаны неустойки в бюджет на общую сумму более 83 млн рублей. Таким образом, остаток средств в гарантийном фонде составляет порядка 555 млн рублей, которые будут удержаны и направлены на достройку онкоцентра. Также на специальном счете, открытом в рамках банковского сопровождения проекта, ООО «Артель» находится более 90 млн рублей, которые в первую очередь будут направлены на погашение задолженности перед региональными субподрядчиками, добавили в пресс-службе правительства области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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