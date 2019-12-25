Около ДС «Янтарный» на Сельме организовали две новые остановки

СЕГОДНЯ 16:40 2019-12-25T16:40:15+03:00

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С четверга, 26 декабря, автобусы маршрутов, проходящих мимо дворца спорта «Янтарный», начнут останавливаться на двух дополнительных остановочных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

Две остановки организованы напротив «Янтарного»– одна ходом в центр, следующая после кольца, и из центра - перед конечной.

«Приезжая «из города», жителям удобно выйти поближе к домам, и уезжая из микрорайона, теперь также не нужно идти к развороту. Перевозчики на маршрутах №№1, 40, 48, 75 предупреждены о введении новых остановок и необходимости производить высадку-посадку пассажиров», - отметили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU