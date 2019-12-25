В Калининграде мошенник из Челябинска пытался украсть деньги по поддельному платежному поручению

СЕГОДНЯ 18:13 2019-12-25T18:13:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде будут судить жителя Челябинска за попытку похитить деньги со счетов коммерческой организации. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

31-летний мужчина узнал, что на банковском счете калининградской фирмы находится крупная сумма денег и подготовил пакет фиктивных документов.

«Предъявив в отделении банка чужой паспорт с вклеенной в него своей фотографией, а также поддельные доверенность и платежные поручения, он попытался перевести 2 359 000 рублей на счета подставных фирм с целью последующего обналичивания. Однако сотрудники банка заподозрили обман и сообщили руководству компании о подозрительных действиях, а те передали информацию в полицию», - рассказала начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая .

Сейчас уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU