В Советске снова открыли фонтан в декабре
В Советске с недавнего времени существует традиция – новые фонтаны там запускают исключительно в декабре. Если в прошлый раз фонтанный комплекс был открыт в переулке Космонавтов 15 декабря 2017 года, то на этот раз власти решили сместить открытие еще ближе к Новому году.
- Сегодня состоялось торжественное открытие благоустроенной исторической части улицы Набережной в городе Советске, - написал мэр города Николай Воищев во вторник 25 декабря. - В 2018 году проект благоустройства набережной получил поддержку по итогам всероссийского конкурса среди малых городов с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек.
О том, что вместе с набережной запускается новый фонтан, мэр сообщить почему-то постеснялся, но его фотографию все-таки выложил.
- Уверен, данная часть города станет излюбленным местом отдыха жителей и гостей нашего города, - добавил Николай Воищев.
К слову, перед фонтаном установлены лежаки. Желающие могут принимать на них солнечные ванны.
ИСТОЧНИК KP.RU