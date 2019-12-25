2019-12-25T19:06:19+03:00
Общество

В Советске снова открыли фонтан в декабре

На этот раз вместе с благоустройством на набережной Немана
Иван МАРКОВ
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Новый фонтан на набережной в СоветскеНовый фонтан на набережной в СоветскеФото: Николай Воищев
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В Советске с недавнего времени существует традиция – новые фонтаны там запускают исключительно в декабре. Если в прошлый раз фонтанный комплекс был открыт в переулке Космонавтов 15 декабря 2017 года, то на этот раз власти решили сместить открытие еще ближе к Новому году.

- Сегодня состоялось торжественное открытие благоустроенной исторической части улицы Набережной в городе Советске, - написал мэр города Николай Воищев во вторник 25 декабря. - В 2018 году проект благоустройства набережной получил поддержку по итогам всероссийского конкурса среди малых городов с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек.

О том, что вместе с набережной запускается новый фонтан, мэр сообщить почему-то постеснялся, но его фотографию все-таки выложил.

- Уверен, данная часть города станет излюбленным местом отдыха жителей и гостей нашего города, - добавил Николай Воищев.

К слову, перед фонтаном установлены лежаки. Желающие могут принимать на них солнечные ванны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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