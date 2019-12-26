2019-12-26T10:26:06+03:00
Происшествия

Очевидцы сообщили о сбитом пешеходе на балтийском шоссе

Виктор Сергеев
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Утром в четверг, 26 декабря, на автодороге Калининград-Балтийск сбили пешехода. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконткте».

Наезд произошел в районе люблинского поворота в зоне действия пешеходного перехода. На месте работают сотрудники полиции и «скорая помощь». Движение на этом участке дороги затруднено.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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