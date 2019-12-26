Калининградская полиция ликвидировала крупный канал поставки карфентанила в регион

СЕГОДНЯ 10:33 2019-12-26T10:36:06+03:00

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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков пресекли крупный канал поставки карфентанила в Калининградскую область. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД. При силовой поддержке бойцов спецназа «Гром» задержаны как организаторы незаконного бизнеса, так и рядовые сбытчики, задокументированы факты сбыта оптовых партий карфентанила и героина, изъяты приготовленные к продаже наркотики в особо крупном размере.

Лидерами ОПГ являлись двое жителей области – 55-летний ранее неоднократно судимый мужчина, а также его 27-летний знакомый, в задачу которого входила организация поставок наркотиков из Москвы курьерами. Старший соучастник при этом занимался розничным сбытом на территории Калининградской области.

«Злоумышленники соблюдали строгие меры конспирации, сотрудниками УНК регионального УМВД был проведён большой комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор доказательств и выявления схем сбыта наркотиков. За фигурантами было установлено круглосуточное наблюдение, проведены проверочные закупки, при перевозке наркотиков с поличным задержаны курьеры», - отметили в пресс-службе УМВД.

Так, в аэропорту Внуково у 49-летней москвички было изъято 386 грамм героина и 30 грамм карфентанила, которые она везла в Калининград.

В отношении шестерых участников организованной группы, в том числе ее организаторов, Следственная часть регионального УМВД возбудила уголовные дела по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в крупном и особо крупном размерах», которые объединены в одно производство. Задержанных отправили в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU