2019-12-26T10:41:06+03:00
Происшествия

Калининградец повесил собаку во дворе дома, не сумев пристроить ее в "добрые руки"

На живодера завели уголовное дело
Виктор Сергеев
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В Пионерском полицейские разыскали живодера, который повесил собаку. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел 9 декабря возле одного из домов на улице Красной. Страшную находку обнаружила местная жительница, которая сразу же обратилась в отдел полиции.

Полицейские в ходе установили свидетелей, которые видели, как 43-летний местный житель ведёт животное за здание, где он накинул собаке на шею электрический кабель и повесил её на дереве.

«Злоумышленник сознался в содеянном и пояснил, что 9-месячного метиса алабая и хаски ему оставили знакомые, которые попросили пристроить пса в добрые руки. Мужчине не удалось найти собаке новых хозяев, после чего он решил избавиться от обузы», - рассказали в пресс-службе полиции..

На ранее судимого живодера завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель», ему грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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