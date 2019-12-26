Прокуратура: В калининградской школе обнаружили просроченный продукт

СЕГОДНЯ 11:19 2019-12-26T13:52:30+03:00

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Прокуратура выявила нарушения при организации питания в двух школах в Московском районе Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Нарушения были обнаружены в работе ООО «Регент — школьное питание» при организации школьного питания в школе №28. Там обнаружили продукт с истекшим сроком годности и другие нарушения. На компанию завели административное дело, материалы направлены в Роспотребнадзор для рассмотрения.

- Речь идет о нарушении режима хранения пачки сливочного масла, - рассказал «Комсомолке» заместитель генерального директора компании «Регент - школьное питание» Анатолий Майоров. - У масла есть два срока года годности - более долгий для температурного режима -18 градусов при хранении в морозилке и короткий для температурного режима +5 градусов, если масло хранится в холодильнике. Мы буквально накануне проверки выложили масло в холодильник, чтобы оно разморозилось, и планировали использовать его на следующий день. Никаких других продуктов с истекшим сроком годности не было.

Нарушения были выявлены и в работе ООО «Аппетит», которое занимается питанием в гимназии №22. В ходе проверки было установлено, что к работе в школьной столовой в качестве кухонного рабочего допущено лицо, не прошедшее предварительный медицинский осмотр перед приемом на работу и допуску к работе. В отношении должностных лиц компании возбуждены дела об административных правонарушениях, которые направлены в трудовую инспекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU