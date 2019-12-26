На ул. Дзержинского в Калининграде сбили женщину на «зебре»
В результате наезда пешеход получила травмы и была госпитализирована
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В среду вечером в Калининграде на улице Дзержинского сбили пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло в районе дома №85. Водитель «Хендая» при повороте налево сбил 50-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по не регулируемому пешеходному переходу.
В результате наезда пешеход получила травмы и была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU