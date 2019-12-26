2019-12-26T11:27:45+03:00
Общество

В калининградский Центр тушения лесных пожаров поступила новая техника

Для борцов с лесными пожарами приобрели девять лесопатрульных комплексов
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Региональный Центр тушения лесных пожаров пополнился новой специализированной техникой. Об этом «Комсомолке» сообщили в областном министерстве природных ресурсов и экологии.

Для борцов с лесными пожарами приобрели девять лесопатрульных комплексов, универсальный лесопожарный модуль, пять комплектов квадроциклов с транспортировочным прицепом и 38 пожарных рукавов.

Сегодня на территории Калининградской области функционируют девять пожарно-химических станций. В круглосуточном режиме несут дежурство 80 лесных пожарных. Они обеспечивают пожарную безопасность на землях лесного фонда Калининградской области на площади 270 тысяч гектаров, а также оказывают помощь пожарным частям МЧС.

Всего с начала года в области на землях лесного фонда был ликвидирован 41 лесной пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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