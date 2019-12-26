Прокуратура потребовала возобновить работу бани в Озерске

СЕГОДНЯ 11:32 2019-12-26T11:33:14+03:00

Ведомство подало в суд на местных чиновников

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В ситуацию с закрытием единственной бани в Озерске вмешалась районная прокуратура. Ведомство обратилось в суд с требованием обязать чиновников создать условия для бытового обслуживания населения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В исковом заявлении, в частности, указано, что местная администрация не организовала бытовое обслуживание населения в части предоставления услуг бани из расчета численности населения не менее 12 помывочных мест.

«Отсутствие бани влечет нарушение конституционных прав граждан на охрану здоровья, санитарно-эпидемиологического благополучие, право на благоприятные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности», - добавили в пресс-службе областной прокуратуры.

Судебное заседание назначено на 21 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU