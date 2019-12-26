Прокуратура потребовала возобновить работу бани в Озерске
В ситуацию с закрытием единственной бани в Озерске вмешалась районная прокуратура. Ведомство обратилось в суд с требованием обязать чиновников создать условия для бытового обслуживания населения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В исковом заявлении, в частности, указано, что местная администрация не организовала бытовое обслуживание населения в части предоставления услуг бани из расчета численности населения не менее 12 помывочных мест.
«Отсутствие бани влечет нарушение конституционных прав граждан на охрану здоровья, санитарно-эпидемиологического благополучие, право на благоприятные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности», - добавили в пресс-службе областной прокуратуры.
Судебное заседание назначено на 21 января 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU