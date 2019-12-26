2019-12-26T11:38:40+03:00
Общество

В Калининграде открывается новый детсад на 185 мест

Из них 60 мест – для детей ясельного возраста
Виктор Сергеев
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Новый корпус детсада №59 на улице Согласия в Калининграде откроется в четверг, 27 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Корпус детсада рассчитан на 185 детей, из них 60 мест – для детей ясельного возраста. Группы для таких малышей будут располагаться на первом этаже.

«Это самостоятельное здание, здесь автономное инженерное обеспечение, свой пищеблок, физкультурный и музыкальный залы, медицинский кабинет. В детском саду проведены работы по благоустройству территории, установлены игровые элементы на площадках для прогулок. С введением нового корпуса детский сад в микрорайоне смогут посещать более 500 детей в день», - отметили в пресс-службе регионального правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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