На Советском проспекте в Калининграде в ДТП пострадали два человека

СЕГОДНЯ 11:41 2019-12-26T11:41:58+03:00

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Два человека пострадали в ДТП на Советском проспекте в среду, 25 декабря. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в 19:10. Водитель «Мерседеса» в районе дома №125 выехал на полосу встречного движения и врезался в «Ауди».

В результате столкновения водитель и 54-летняя женщина-пассажир «Мерседеса» получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU