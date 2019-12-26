На Советском проспекте в Калининграде в ДТП пострадали два человека
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Два человека пострадали в ДТП на Советском проспекте в среду, 25 декабря. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла в 19:10. Водитель «Мерседеса» в районе дома №125 выехал на полосу встречного движения и врезался в «Ауди».
В результате столкновения водитель и 54-летняя женщина-пассажир «Мерседеса» получили телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU